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Власти Москвы планируют перейти на электротранспорт в течение восьми лет

Сейчас электробусы обслуживают 18 маршрутов столицы

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Электробусы станут основным видом наземного общественного транспорта в Москве в течение семи-восьми лет. Об этом сообщил в среду в интервью телеканалу НТВ мэр Москвы Сергей Собянин.

"Москва в этом отношении [переход на электротранспорт] сейчас, наоборот, одна из передовых столиц, [один из] передовых городов. Мы и машиностроение сделали, <…> создав новый, по сути дела, вид транспорта для России, абсолютно конкурентный с лучшими мировыми образцами. Задали тренд в общественном транспорте. Я думаю, что в течение семи-восьми лет мы практически полностью перейдем на электробусы", - сказал Собянин.

Ранее он сообщил, что трехсотый электробус поступил в парк "Мосгортранса". На 2020 год запланирована поставка еще 300 электробусов. Электробусы сейчас обслуживают 18 маршрутов и уже перевезли свыше 22 млн пассажиров (свыше 160 тыс. человек в день).

"За последние годы мы уменьшили трафик или загруженность наших дорог в среднем примерно на 20%: где-то меньше, где-то больше. При этом население растет, количество машин растет. Это что означает? Куда люди делись? Они же перемещаются по городу. Значит, они переместились в общественный транспорт. И это так. По статистике мы видим, что [на это влияет] строительство новых магистральных путей, новых транспортно-пересадочных узлов. За этот период количество пассажиров пригородов увеличилось с 300 млн до 600 с лишним млн пассажиров в год. То есть 2 млн человек в сутки перемещается. А был 1 млн", - отметил мэр.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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