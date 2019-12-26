Курсант полиции задержал злоумышленницу, ранившую женщину в московском метро

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Курсант университета МВД РФ, благодаря оперативности и профессиональным действиям задержал злоумышленницу, которая устроила поножовщину в вагоне поезда на одной из станций метро в Москве. Об этом ТАСС в четверг сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Курсант Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя рядовой полиции Евгений Волков в вагоне электропоезда на станции "Новокузнецкая" Замоскворецкой линии Московского метрополитена увидел, как неизвестная нанесла ножом удар другой женщине, после чего попыталась скрыться. Мгновенно оценив обстановку, курсант бросился за злоумышленницей и задержал ее", - сказала она.

По словам Волк, пострадавшая обратилась за медицинской помощью в одну из городских больниц. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "а", "в" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

"Благодаря оперативным и профессиональным действиям молодого полицейского вооруженная ножом подозреваемая задержана. Предварительное расследование продолжается. Руководством Московского университета МВД России рассматривается вопрос о поощрении отважного курсанта", - подчеркнула представитель ведомства.