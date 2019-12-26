Масштабные реставрационные работы Шуховской телерадиобашни проведут в Москве в 2020 году

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы планируют провести масштабные реставрационные работы радиотелевизионной башни Шуховская, в будущем из нее могут сделать музейный объект. Об этом сообщил в четверг журналистам руководитель городского департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

"Сейчас вместе с собственником - компанией РТРС (Российская телевизионная и радиовещательная сеть) мы думаем о проведении в 2020 году полномасштабных реставрационных работ Шуховской башни. Выполнены расчеты по конструктивным особенностям башни. После еще одного этапа исследовательских работ мы будем обсуждать с общественностью, как с башней поступить", - сказал он.

За годы своего существования телебашня ни разу капитально не ремонтировалась. В 2015 году, "когда конструктивное состояние башни было близко к критичному", на ней провели противоаварийные работы. "Мы выстроили силовой каркас, который все нагрузки от веса и ветра передал на специальный стержень и таким образом укрепил башню. Это позволило сохранить внешний облик здания, всю его сетчатую структуру, сейчас, когда мы поняли, что эта конструкция работает, можно в спокойном режиме заниматься ее реставрацией", - пояснил Емельянов.

В настоящее время из-за аварийного состояния башня закрыта для посетителей. По словам Емельянова, власти Москвы задумываются над тем, чтобы после реставрации сделать из нее музейный объект.

О башне

Шуховская башня названа в честь ее создателя, русского инженера и архитектора Владимира Шухова (1853-1939). Это гиперболоидная башня, выполненная в виде несущей стальной сетчатой оболочки высотой 160 м и массой 240 т. Строительство велось с 1920 по 1922 год, на момент постройки башня стала самой высокой в России. Радиовещание с Шуховской башни началось 19 марта 1922 года.

В 1941 году оборудование радиотелевизионной станции было демонтировано и эвакуировано из Москвы. С приближением немецких войск к столице металлические конструкции башни были заминированы и подготовлены для взрыва. 7 мая 1945 года в День радио состоялась первая послевоенная передача Московского телевизионного центра с Шаболовки. Изображение Шуховской башни стало символом отечественного телевидения и долгие годы являлось заставкой многих телепередач.

Шуховская башня оставалась главным трансляционным и ретрансляционным узлом всех радио- и телевизионных программ до 1967 года, когда была открыта башня в Останкино. В 2000 году из-за пожара в Останкино Шуховская башня более года поддерживала вещание основных телеканалов.