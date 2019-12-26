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Бесснежная зима не повлияет на объемы перекачки воды на "Канале имени Москвы"

Ежегодно объем перекачиваемой воды составляет около 1,6 млрд куб. м

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Отсутствие снега в декабре не повлияет на объемы перекачки воды в 2019 году на "Канале имени Москвы", так как есть еще и сезонные паводки. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе ФГБУ "Канал имени Москвы".

"В 2019 году "Канал имени Москвы" доставил в российскую столицу около 1,6 млрд куб. м волжской воды. Объем перекачиваемой воды [каждый год] составляет всегда почти 1,6 млрд. Иногда 1,5 млрд куб. м, иногда - 1,3 млрд куб. м, в зависимости от водности года. Этот год нельзя считать аномальным, даже с учетом того, что в этом декабре еще не было снега. В этом году получилась как раз та самая норма, которую обычно мы исполняем", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что вообще связи между бесснежной зимой и перекачкой прямой нет, так как есть еще дождевые паводки (летом и осенью).

"Канал имени Москвы"

"Канал Москва - Волга" возвели в 1937 году, в 1947 он был переименован в "Канал имени Москвы". Одним из важнейших направлений его деятельности является водоснабжение Москвы и связанное с ним обводнение рек столичного региона - Москвы, Яузы, Клязьмы и Учи.

Для этого создали гидротехническую инфраструктуру: это более 200 объектов с общим запасом воды 1,6 млрд куб. м. Сюда вошли девять водохранилищ (Иваньковское, Химкинское, Икшинское, Пестовское, Пяловское, Клязьминское, Учинское, Карамышевское, Перервинское) и каналы между ними, в том числе 128-километровое русло "Канала имени Москвы".

За 82 года работы "Канала имени Москвы" в столицу было перекачано 140 млрд куб. м волжской воды. Это сопоставимо с объемом четверти Черного моря (547 млрд куб. м) или шести Балтийских морей (22 млн куб. м). Ежегодно Москва "выпивает" 1,6 млрд куб. м воды.

Каждую секунду Москва-река в черте мегаполиса должна получать 35 куб. м воды. Из этого объема 5 куб. м дает АО "Мосводоканал" через Рублевский гидроузел, а 30 куб. м обеспечивает ФГБУ "Канал имени Москвы".

ФГБУ "Канал имени Москвы" является крупнейшим воднотранспортным и водохозяйственным комплексом, выполняет функции органа государственного управления на внутренних водных путях в 12 субъектах Российской Федерации. Объекты предприятия включают 235 гидротехнических сооружений и 3 тыс. 842 км водных путей.

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