Городские службы Москвы будут работать во время новогодних праздников в особом режиме

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. График работы поликлиник, отделов ЗАГС, центров социального обслуживания и других государственных учреждений Москвы изменится в период новогодних праздников. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

"Новогодние праздники - долгожданное время отдыха для всех. Но и в эти праздничные дни горожанам могут понадобиться социальные услуги. Центры госуслуг, поликлиники, ЗАГС и другие службы продолжат работать в выходные, но в особом режиме. Например, "Мои документы" с 1 по 8 января будут закрыты, но взамен в каждом округе будет работать дежурный центр. Подать заявление в ЗАГС также можно будет в течение праздничных дней, а центры социального обслуживания будут работать в период длинных выходных практически полный день", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

В дежурных центрах госуслуг москвичам будут выдавать документы о регистрации рождения и смерти, а также регистрации установления отцовства. Кроме того, жители столицы смогут подать заявление на оформление соцкарты и получить временный единый социальный билет для бесплатного проезда на общественном транспорте.

Для молодоженов в новогодние праздники будут открыты три отдела ЗАГС. В Грибоедовском ЗАГСе (Дворец бракосочетания № 1) церемонии бракосочетания пройдут 3 и 7 января, во Дворце бракосочетания № 3 - 5 и 7 января, а во Дворце бракосочетания № 5 - 4 и 7 января.

"В новогодние каникулы столичные поликлиники также перейдут на особый график. С 1 по 8 января взрослых пациентов будут принимать с 09:00 до 16:00. По такому же расписанию в эти дни оказывается помощь на дому. Вызвать врача можно будет до 15:30 <…> Получить медикаменты в дежурном аптечном пункте при поликлинике с 1 по 8 января можно с 09:00 до 16:00. При этом 4 января аптечные пункты, где можно получить льготные лекарства, работают согласно графику медицинских организаций", - говорится в материале.

Добавляется, что 30 и 31 декабря большинство городских социальных учреждений будут работать по сокращенному графику - рабочий день продлится с 09:00 до 17:00. Так, 1, 2, 5, 7 января обратиться за помощью в территориальные центры социального обслуживания и центры социального обслуживания можно будет с 09:00 до 18:00. А 3, 4, 6, 8 января сотрудники соцучреждений будут работать с 09:00 до 20:00.