{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Городские службы Москвы будут работать во время новогодних праздников в особом режиме

Столичные поликлиники с 1 по 8 января будут принимать взрослых пациентов с 09:00 до 16:00

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. График работы поликлиник, отделов ЗАГС, центров социального обслуживания и других государственных учреждений Москвы изменится в период новогодних праздников. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

"Новогодние праздники - долгожданное время отдыха для всех. Но и в эти праздничные дни горожанам могут понадобиться социальные услуги. Центры госуслуг, поликлиники, ЗАГС и другие службы продолжат работать в выходные, но в особом режиме. Например, "Мои документы" с 1 по 8 января будут закрыты, но взамен в каждом округе будет работать дежурный центр. Подать заявление в ЗАГС также можно будет в течение праздничных дней, а центры социального обслуживания будут работать в период длинных выходных практически полный день", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

В дежурных центрах госуслуг москвичам будут выдавать документы о регистрации рождения и смерти, а также регистрации установления отцовства. Кроме того, жители столицы смогут подать заявление на оформление соцкарты и получить временный единый социальный билет для бесплатного проезда на общественном транспорте.

Для молодоженов в новогодние праздники будут открыты три отдела ЗАГС. В Грибоедовском ЗАГСе (Дворец бракосочетания № 1) церемонии бракосочетания пройдут 3 и 7 января, во Дворце бракосочетания № 3 - 5 и 7 января, а во Дворце бракосочетания № 5 - 4 и 7 января.

"В новогодние каникулы столичные поликлиники также перейдут на особый график. С 1 по 8 января взрослых пациентов будут принимать с 09:00 до 16:00. По такому же расписанию в эти дни оказывается помощь на дому. Вызвать врача можно будет до 15:30 <…> Получить медикаменты в дежурном аптечном пункте при поликлинике с 1 по 8 января можно с 09:00 до 16:00. При этом 4 января аптечные пункты, где можно получить льготные лекарства, работают согласно графику медицинских организаций", - говорится в материале.

Добавляется, что 30 и 31 декабря большинство городских социальных учреждений будут работать по сокращенному графику - рабочий день продлится с 09:00 до 17:00. Так, 1, 2, 5, 7 января обратиться за помощью в территориальные центры социального обслуживания и центры социального обслуживания можно будет с 09:00 до 18:00. А 3, 4, 6, 8 января сотрудники соцучреждений будут работать с 09:00 до 20:00.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Аэропорты Домодедово и Шереметьево вновь проверяют из-за угрозы взрыва
Эвакуация на время проверки не проводится
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС