Мосгордума в 2020 году рассмотрит проблемы свалок, хостелов и комфортности городской среды

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Проблемы незаконных свалок, регулирования деятельности хостелов, продажи никотиносодержащих смесей и комфортности городской среды рассмотрит Мосгордума в весеннюю сессию. Об этом сообщил журналистам в четверг председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

"Депутаты Московской городской думы в весеннюю сессию, как прежде, продолжат заниматься вопросами, которые ставят перед москвичами: безопасность, жизнь и здоровье детей, качество здравоохранения, образования, комфортность городской среды", - сказал Шапошников.

Он напомнил о важности усиления контроля за оборотом оружия, находящегося у гражданского населения, отметив, что Мосгордума займется этой проблемой.

"На январь 2020 года запланированы общественные обсуждения по вопросу совершенствования законодательного регулирования оборота огнестрельного оружия - совместно с уполномоченным по правам человека в городе Москве и представителями правоохранительных органов", - отметил спикер.

Шапошников уточнил, что депутаты Мосгордумы предлагают урегулировать оборот охолощенного оружия следующим образом: либо законодательно закрепить обязанности граждан получать лицензию или разрешение на его коллекционирование, либо обязать их ставить такое оружие на учет.

О снюсах, свалках и хостелах

Не менее тревожная, по его мнению, тема - продажа снюсов и других никотиносодержащих смесей в магазинах Москвы.

"Аналоговые продукты, имитирующие табак и содержащие высокие дозы никотина, наносят тяжелый вред здоровью взрослого человека, а для детского организма они смертельно опасны. Ищем способы борьбы с этим явлением. Также на повестке дня - пути решения проблемы незаконного сбыта сильнодействующих лекарств в аптеках", - сказал Шапошников.

Он также сообщил, что в 2020 году Мосгордума планирует разработать законопроект, препятствующий работе "наливаек" в жилых домах. Ранее состоялся круглый стол, на котором обсуждалось введение запрета продажи алкогольной продукции на первых этажах жилых домов.

Депутаты Мосгордумы, кроме того, могут внести изменения в законодательство для более эффективной борьбы с незаконными свалками. "В ноябре этого года фракция "Единая Россия" провела круглый стол в Мосгордуме на тему несанкционированных свалок на территории Новой Москвы. Его участники выступили с предложениями, которые лягут в основу законотворческой инициативы, препятствующей вывозу отходов на не предусмотренные для этого площадки", - сказал Шапошников.

Столичный парламент также готов поставить законодательные барьеры на пути распространения сниффинга. Москва, по словам Шапошникова, может стать пилотным регионом по разработке закона, препятствующего распространению среди несовершеннолетних этой разновидности токсикомании.

Крайне актуальной для Москвы Шапошников назвал проблему регулирования деятельности хостелов.

"Тема регулирования деятельности хостелов крайне актуальна для Москвы. Важно выяснить, что необходимо сделать, чтобы сохранить малые средства размещения в столице и при этом гарантировать безопасное проживание собственникам квартир", - сказал он.

На депутатском контроле также остаются вопросы реновации, ветхого жилья, контроль за безнадзорными животными, возможность снижения штрафов для автомобилистов, создание современной образовательной среды для школьников Москвы на базе детских технопарков, развитие культурной среды, сохранение исторического наследия города.

"Сейчас актуальные темы обсуждаются на площадке Мосгордумы с экспертами, общественными активистами, представителями исполнительной власти. Часть из них, уверен, в перспективе обсуждения получит статус федеральных законодательных инициатив. У нас есть хороший опыт совместной работы с коллегами из Государственной думы, Совета Федерации, федеральными министерствами в вопросах борьбы с незаконной миграцией, вейпингом, алкоэнергетиками <...> Работы будет много, работа будет интересная. Предположу, что Московская городская Дума в весеннюю сессию снова станет пионером в РФ по ряду инициатив", - отметил Шапошников.