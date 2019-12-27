В Москве мошенник похитил у пенсионерки 2,6 млн рублей, представившись работником банка

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Злоумышленник похитил 2,685 млн рублей со счетов проживающей в Москве пенсионерки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

"В ОМВД по Таганскому району с заявлением обратилась гражданка 1945 года рождения, пенсионерка. Она сообщила, что 25 декабря на ее телефон позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что является сотрудником банка, в котором пенсионерка хранит деньги. Он заявил, что с ее счета происходят подозрительные списания, и убедил ее перевести деньги на безопасные счета на временное хранение. Она направилась в ближайшее отделение банка и перевела свои деньги на те счета, которые ей сообщил неизвестный. Общая сумма материального ущерба составила 2 миллиона 685 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что вскоре пенсионерка заподозрила мошенничество и обратилась в полицию с заявлением. По факту ее обращения начата доследственная проверка.