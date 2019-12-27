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Ледовое шоу "Щелкунчик" прошло в московском метро

Фигуристы выступили на станции "Деловой центр"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Платформа станции московского метро "Деловой центр" в ночь на пятницу превратилась в арену для ледового шоу "Щелкунчик". На специально установленном ледовом покрытии фигуристы - призеры международных соревнований - исполнили главные роли в ледовой сказке, сообщили ТАСС в пресс-службе подземки.

"Московский метрополитен активно готовится к наступлению Нового года, и мы рады подарить как можно большему числу пассажиров праздничное настроение. На нашей станции состоялось ледовое шоу "Щелкунчик". Благодаря ярким костюмам, необычным декорациям, хореографии и актерской игре фигуристов на льду приглашенная публика наблюдала настоящее волшебство", - привела пресс-служба слова замначальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлии Темниковой.

Представление прошло на платформе закрытой станции "Деловой центр", которая в обычное время не используется для перевозки пассажиров.

Главные роли в спектакле исполнили такие известные мастера фигурного катания, как Василий Галкин (Щелкунчик), Вячеслав Пегеев (Мышиный король), актриса театра и кино Екатерина Старшова (Мари), Анастасия Ортикова (фея Драже), Руслан Аль-Битар (Фриц) и Власеленко Сергей (крестный).

Гости, приглашенные на ледовое шоу, также смогли покататься на коньках и принять участие в мастер-классах под руководством опытных инструкторов. Поучаствовать в мероприятии могли пассажиры, выигравшие в новогоднем конкурсе московского метро в социальных сетях.

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