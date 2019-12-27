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Сообщение с угрозой взрыва поступило в Зеленоградский районный суд Москвы

Сотрудники оперативных служб проверят здание

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Анонимное сообщение с угрозой взрыва поступило в Зеленоградский районный суд Москвы, для проверки информации и обследования территории туда выехали сотрудники оперативных служб. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"Неизвестный сообщил о том, что в здании Зеленоградского суда заложено взрывное устройство, данная информация проверяется, работают сотрудники оперативных служб и кинологи", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, эвакуация не проводилась, суд работает в штатном режиме.

Волна "минирований" в Москве и Подмосковье началась 28 ноября. Специалисты экстренных служб проверили из-за анонимных сообщений с угрозами взрывов около 7 тыс. объектов. Все угрозы оказались ложными.

Теги
Россия
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