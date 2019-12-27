В Москве задержали мужчину, ворвавшегося с ножом в Высоко-Петровский монастырь

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Неизвестный мужчина ворвался с ножом в Высоко-Петровский мужской монастырь в Москве и напал на охранника, в результате потасовки нападавший был ранен своим же ножом. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный мужчина в пятницу днем ворвался в монастырь и напал на охранника, но в результате драки он был ранен этим же ножом. В настоящее время он задержан и для оказания помощи доставлен в больницу", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт инцидента, отметив, что проводится проверка. Мотив нападения выясняется.