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В Москве задержали мужчину, ворвавшегося с ножом в Высоко-Петровский монастырь

Полиция выясняет мотив нападения

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Неизвестный мужчина ворвался с ножом в Высоко-Петровский мужской монастырь в Москве и напал на охранника, в результате потасовки нападавший был ранен своим же ножом. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный мужчина в пятницу днем ворвался в монастырь и напал на охранника, но в результате драки он был ранен этим же ножом. В настоящее время он задержан и для оказания помощи доставлен в больницу", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт инцидента, отметив, что проводится проверка. Мотив нападения выясняется.

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