Около 50 объектов в Москве проверили в течение дня из-за сообщений о "минировании"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Специалисты в течение дня проверили около 50 объектов в Москве из-за поступивших сообщений с угрозами взрыва. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"Анонимные сообщения в течение дня поступили в около 50 столичных объектов - школы, детские сады, суды, торгово-развлекательные центры и другие места с массовым пребыванием людей. Во всех случаях, как было установлено в ходе проверки, информация оказалась ложной", - сказал собеседник агентства.

В последние недели сообщения о "минировании" регулярно поступают в суды, школы, ТЦ и иные организации, расположенные в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах РФ. Экстренные службы проверяли все сообщения, ни одна угроза не подтвердилась.