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Новый год и Рождество - 2020

Сугробы из искусственного снега насыпали в московском парке "Зарядье"

Также у входа в парк установили сибирские ели

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Сугробы и сибирские ели появились в парке "Зарядье" в столице к Новому году. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба парка.

"Чтобы жители Москвы и гости города прониклись новогодней атмосферой, мы подготовили для них подарок! У входа в парк со стороны Васильевского спуска насыпали сугробы и установили сибирские ели", - говорится в сообщении.

Зимнее оформление появилось в парке для посетителей ярмарки "Снегосад", которая будет работать в "Зарядье" с 28 декабря по 12 января в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество".

"Среди настоящего снега, живых елей, гирлянд и пряных ароматов гости ярмарки смогут зарядиться праздничным настроением и почувствуют волшебство зимы", - отмечает администрация парка.

Теги
РоссияНовый год и Рождество - 2020
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