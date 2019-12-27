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Новый год и Рождество - 2020

В центре Москвы перекрыли дороги из-за подготовки к новогодним мероприятиям

До 6 января пешеходными будут участки улиц Тверской, Моховой и Охотного ряда
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© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Масштабные ограничения движения начали действовать в центре Москвы из-за подготовки к проведению новогодних мероприятий в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество". В частности, до 6 января стали пешеходными участки улиц Тверской, Моховой и Охотного ряда, сообщается на сайте столичной мэрии.

Уточняется, что пешеходными стали участки улицы Моховой (от Воздвиженки до Тверской улицы); Тверской улицы (от Тверского бульвара до улицы Моховой); Театрального проезда (от улицы Охотный Ряд до Петровки); улицы Охотный Ряд (от Моховой до Театрального проезда). Помимо этого, у автомобилистов не получится проехать по Леонтьевскому, Газетному, Малому Гнездниковскому, Брюсову, Никитскому и Глинищевскому переулкам. Также с 08:00 31 декабря до 23:00 8 января пешеходными станут улица Ильинка, Большой Черкасский переулок, Малый Черкасский переулок.

Временные ограничения для автомобилистов также будут действовать из-за запуска фейерверков. С 23:30 31 декабря до 00:30 1 января будут полностью перекрыты улица Варварка, Большой Москворецкий мост, Москворецкая улица, площадь Васильевский Спуск, участок Москворецкой набережной вдоль парка "Зарядье", а также Раушская, Кремлевская и Софийская набережные.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" проходит в столице каждую зиму с 2013 года. В программе - спектакли, концерты, зимние забавы, открытые тренировки, творческие и кулинарные мастер-классы и множество других развлечений. Прошлой зимой на фестивальных площадках побывали 18,6 млн москвичей и туристов. В этом году фестиваль пройдет с 13 декабря по 12 января.

Теги
РоссияНовый год и Рождество - 2020
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