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Власти Москвы планируют запустить некоторые станции БКЛ в течение нескольких месяцев

По словам мэра столицы Сергея Собянина, "все без исключения участки кольца находятся в стройке"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы планируют запустить в течение нескольких ближайших месяцев ряд новых станций Большой кольцевой линии метро. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в эфире "Первого канала".

"Это крупнейший в мире проект метрокольца. Самое крупное кольцо в мире - 70 км. Больше 30 станций. Оно свяжет разные районы Москвы. Это коснется всех москвичей <…> Несколько станций уже запущены. Буквально в течение нескольких месяцев будут запущены еще станции БКЛ. Все без исключения участки кольца находятся в стройке", - сказал Собянин.

Он отметил, что запуск БКЛ метро позволит разгрузить не только центральные части метро, но и разгрузит дороги.

БКЛ (рабочее название - Третий пересадочный контур) - строящаяся линия метрополитена. На схеме метро она обозначается номером 11 и окрашена в бирюзовый цвет. После завершения строительства в 2022 году она станет самой протяженной линией московского метро и третьей по счету внутригородской кольцевой линией рельсового пассажирского транспорта в Москве после Кольцевой и Московского центрального кольца (МЦК).

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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