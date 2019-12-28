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Власти Москвы планируют построить более 60 станций метро за шесть лет

По словам мэра столицы Сергея Собянина, также будут построены восемь депо

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Восемь депо и 64 станции метро планируют построить в Москве в ближайшие шесть лет, в 2019 году было открыто восемь новых станций метрополитена. Об этом сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" мэр столицы Сергей Собянин.

"Планы на ближайшие шесть лет - спроектировать и построить 64 новые станции метро и восемь депо. Это почти 150 км новых линий подземки", - написал Собянин.

Он напомнил, что в этом году были открыты восемь станций московского метро. Четыре - на красной линии: "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" и еще четыре - на розовой: "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка".

Ранее заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин сообщил, что столичные метростроители планируют побить в 2020 году исторический рекорд текущего года: проложить 42 км тоннелей и открыть девять новых станций подземки.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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