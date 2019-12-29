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Облачная погода с прояснениями и небольшой мороз ожидаются в Москве в воскресенье

Температура опустится от минус 3 до минус 1 градуса

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, гололедица и легкий мороз до минус 3 градусов ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит от минус 3 до минус 1 градуса. В ночь на понедельник она может опуститься до минус 5 градусов.

Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит около 760 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах минус 6 - минус 1 градуса, ожидается мокрый снег. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки минус 10 градусов.

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