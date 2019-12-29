{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Самая холодная ночь декабря ожидается в Москве и области в понедельник

Ночные температуры в столице достигнут минус 4-6 градусов, В Подмосковье - минус 9

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Ночь на понедельник, 30 декабря, может стать самой холодной за весь месяц в Москве и Подмосковье. Об этом сообщил ТАСС и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сегодня мы прогнозируем, что будет самая холодная ночь в декабре. Ночные температуры в Москве - минус 4-6 [градусов], по области - до минус 9", - сообщил он. По словам Вильфанда, не исключено, что в некоторых местах в Московской области будут и двузначные показатели температуры со знаком минус.

Вильфанд также сообщил, что на севере Центрального федерального округа (ЦФО) температуры ночью могут опуститься до 15-16 градусов мороза.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Умерла Галина Волчек
В Москве простились с Галиной Волчек
Похороны художественного руководителя театра "Современник" пройдут на Новодевичьем кладбище
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС