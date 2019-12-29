Самая холодная ночь декабря ожидается в Москве и области в понедельник

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Ночь на понедельник, 30 декабря, может стать самой холодной за весь месяц в Москве и Подмосковье. Об этом сообщил ТАСС и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сегодня мы прогнозируем, что будет самая холодная ночь в декабре. Ночные температуры в Москве - минус 4-6 [градусов], по области - до минус 9", - сообщил он. По словам Вильфанда, не исключено, что в некоторых местах в Московской области будут и двузначные показатели температуры со знаком минус.

Вильфанд также сообщил, что на севере Центрального федерального округа (ЦФО) температуры ночью могут опуститься до 15-16 градусов мороза.