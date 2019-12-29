В Гидрометцентре прогнозируют метель в предновогодний день в Москве

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Ветер с порывами до 18 м/с и снег прогнозируются в Москве в понедельник, жителей ждет настоящая метель. Об этом сообщил ТАСС и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Завтра в первой половине дня еще холодно, но к Москве приближается ложбина низкого давления, и это скажется на том, что после полудня начнутся изменения. Будет сильный ветровой режим - скорость ветра будет около 10 м/с, но порывы будут и 15-18 м/с. Кроме того, начнется снег, то есть будет метель, такая настоящая метель", - сообщил он.

Вильфанд отметил, что снег будет идти в Москве ориентировочно до 21:00-23:00 и покроет землю примерно на 3-4 сантиметра.