{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новый год и Рождество - 2020

Вильфанд: оттепель придет в Москву во второй день новогодних каникул

Теплая погода задержится как минимум до субботы

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Потепление придет в Москву в четверг, 2 января. Об этом сообщил ТАСС в понедельник и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В ночь на 2 января еще холодная погода будет, температура понизится до 7-8 градусов со знаком минус, а затем днем начнется повышение температуры. Заметное повышение, до нулевой отметки будут доходить значения. Мы прогнозируем, что максимальные значения температуры в четверг будут минус 2 - плюс 3 градуса", - сообщил.

По словам Вильфанда, такой характер погоды сохранится до субботы. Ночные температуры будут примерно от минус 4-х до нуля градусов, а дневные - от нуля до 4-х градусов тепла. Давление будет ниже нормы, облачно, заметных осадков не прогнозируется.

Ранее Вильфанд сообщил, что Новый год для москвичей начнется с похолодания и небольшого снега.

Теги
РоссияВильфанд, Роман МенделевичНовый год и Рождество - 2020
Реклама на ТАСС
Метель, гололедица и до 3 градусов мороза ожидаются в Москве в понедельник
Днем в столице ожидаются снег
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС