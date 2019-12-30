Вильфанд: оттепель придет в Москву во второй день новогодних каникул

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Потепление придет в Москву в четверг, 2 января. Об этом сообщил ТАСС в понедельник и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В ночь на 2 января еще холодная погода будет, температура понизится до 7-8 градусов со знаком минус, а затем днем начнется повышение температуры. Заметное повышение, до нулевой отметки будут доходить значения. Мы прогнозируем, что максимальные значения температуры в четверг будут минус 2 - плюс 3 градуса", - сообщил.

По словам Вильфанда, такой характер погоды сохранится до субботы. Ночные температуры будут примерно от минус 4-х до нуля градусов, а дневные - от нуля до 4-х градусов тепла. Давление будет ниже нормы, облачно, заметных осадков не прогнозируется.

Ранее Вильфанд сообщил, что Новый год для москвичей начнется с похолодания и небольшого снега.