В ЦОДД просят водителей учитывать прогнозируемые метель и гололед в Москве

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендовал автомобилистам при выборе дистанции и скорости на дорогах Москвы учитывать удлиненный тормозной путь из-за ожидающихся метели и гололеда. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦОДД.

По сообщениям МЧС, в ближайшие часы и до вечера в Москве ожидается сильный ветер, снег, метель и гололедица. Порывы ветра будут достигать 13-18 м/с. В таких погодных условиях увеличивается количество мелких аварий.

"ЦОДД рекомендует быть более внимательными на дороге. Держите дистанцию и соблюдайте скорость на дорогах, если вы водитель. Будьте осторожны на тротуарах, если вы пешеход. И не подходите/подъезжайте близко к деревьям и рекламным щитам. Также тех, кто не уверен в своих силах, просим пересесть на городской транспорт - так вы быстрее и безопаснее доберетесь до необходимого места", - говорится в сообщении.

По данным "Яндекс.Пробки", на 10:30 загруженность дорог в Москве составляет всего три балла. Затруднения наблюдаются на некоторых участках Садового кольца, рядом с организованными пешеходными зонами в центре Москвы, на Овчинниковской и Космодамианской набережных.