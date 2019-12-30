Обнаруженный в отделении банка в Москве подозрительный предмет не представляет опасности

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Специалисты экстренных служб проверили подозрительный предмет, обнаруженный в отделении банка в центре Москвы, и установили, что опасности он не представляет. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"Проверка завершена. Подозрительным предметом оказалась бесхозная сумка, опасности для окружающих она не представляет", - сказал собеседник агентства.

Утром в понедельник около 10 сотрудников и посетителей банка на Павелецкой площади в Москве были эвакуированы в целях безопасности из-за подозрительного предмета.