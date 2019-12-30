Московский Росреестр поставил на кадастровый учет корпус проблемного ЖК "Царицыно"

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Многоквартирный одиннадцатиэтажный корпус в проблемном жилом комплексе "Царицыно" поставлен на кадастровый учет, сообщила в понедельник пресс-служба управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) по Москве.

"Управлением Росреестра по Москве поставлен на государственный кадастровый учет многоквартирный дом, расположенный в районе Бирюлево-Восточное в жилом комплексе "Царицыно" по адресу: ул. 6-я Радиальная, дом 3, корпус 7 (строительный адрес: ул. 6-я Радиальная, вл. 7, к. 5.2)", - говорится в сообщении.

Одиннадцатиэтажное здание общей площадью 27,4 тыс. кв. м состоит из четырех секций, в которых расположено 160 квартир. Дом также имеет подземный паркинг на 223 места.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе ведомства, после постановки на кадастровый учет объект считается введенным в гражданско-правовой оборот, что дает возможность фактической передачи квартир и помещений дольщикам.

Строительство ЖК "Царицыно" с 2006 года вела группа компаний "Настюша" с привлечением средств дольщиков, комплекс должны были сдать в эксплуатацию в 2012 году, но застройщик не исполнил обязательства перед гражданами. Совладелец предприятия Игорь Пинкевич с лета 2018 года находится под арестом по делу о мошенничестве со средствами дольщиков. Власти Москвы приняли решение достроить жилой комплекс за счет бюджетных средств. Для этого было необходимо в рамках процедуры банкротства передать объект новому застройщику. Им стал "Мосотделстрой №1", который был одобрен Минстроем России летом 2018 года.

Ранее председатель рабочей группы по защите прав дольщиков Москвы, депутат Госдумы, советник мэра Москвы Владимир Ресин сообщал ТАСС, что по состоянию на конец декабря права 1677 участников долевого строительства жилья были восстановлены в Москве в 2019 году.