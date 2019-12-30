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Собянин: новые дворцы спорта в "Лужниках" стали в 2019 году визитными карточками Москвы

Мэр Москвы также отметил создание гастрономического квартала "Депо", по его словам, это стало прекрасным примером наполнения новым содержанием памятника индустриальной архитектуры столицы
Мэр Москвы Сергей Собянин Александр Щербак/ТАСС
Описание
Мэр Москвы Сергей Собянин
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Дворец гимнастики и Дворец водных видов спорта в "Лужниках", детский зоопарк, гастрономический квартал "Депо" и другие объекты, появившиеся в 2019 году, стали новыми визитными карточками Москвы. Об этом в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Провожая 2019 год, хочется вспомнить наиболее важные и интересные проекты, которые стали новыми визитными карточками Москвы <…> Начиная с 2011 года в Москве построено 125 спортивных объектов - ФОКов, футбольных полей и стадионов. В уходящем году этот список пополнился 13 новыми адресами, и среди них два уникальных объекта в "Лужниках", - Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой и Дворец водных видов спорта", - сказал мэр.

По его словам, историческое здание "Школы современной пьесы" - бывший ресторан "Эрмитаж" на Трубной площади 1816 года постройки - сильно пострадало от пожара в 2013 году. Кропотливая работа по восстановлению заняла пять лет. В январе 2019 года театр был восстановлен.

Мэр также добавил, что еще одной визитной карточкой стал детский зоопарк, где юные посетители смогут не только посмотреть на животных, но и погладить их. Собянин напомнил, что предыдущий большой ремонт в детском зоопарке проводился в 1998 году. С тех пор в нем многое устарело, да и стандарты содержания животных стали совсем другими. В ходе реконструкции 2017-2019 года для животных были созданы обогреваемые вольеры.

"За последние годы было построено почти 400 новых объектов торговли, общепита и услуг - от небольших магазинчиков у дома до крупнейшего в Восточной Европе ТЦ "Авиапарк". Тем не менее и в этой сфере не обходится без эксклюзивных проектов. Создание гастрономического квартала "Депо" на Лесной улице стало прекрасным примером наполнения новым содержанием памятника индустриальной архитектуры Москвы - Миусского трамвайного парка", - отметил Собянин.

Он также напомнил, что в новом квартале "Зиларт" в будущем году примет первых учеников самая большая школа России - на 2,5 тыс. мест. В 2019 году также закончили строительство первой очереди уникального медицинского комплекса в Коммунарке.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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