Собянин: новые дворцы спорта в "Лужниках" стали в 2019 году визитными карточками Москвы

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Дворец гимнастики и Дворец водных видов спорта в "Лужниках", детский зоопарк, гастрономический квартал "Депо" и другие объекты, появившиеся в 2019 году, стали новыми визитными карточками Москвы. Об этом в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Провожая 2019 год, хочется вспомнить наиболее важные и интересные проекты, которые стали новыми визитными карточками Москвы <…> Начиная с 2011 года в Москве построено 125 спортивных объектов - ФОКов, футбольных полей и стадионов. В уходящем году этот список пополнился 13 новыми адресами, и среди них два уникальных объекта в "Лужниках", - Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой и Дворец водных видов спорта", - сказал мэр.

По его словам, историческое здание "Школы современной пьесы" - бывший ресторан "Эрмитаж" на Трубной площади 1816 года постройки - сильно пострадало от пожара в 2013 году. Кропотливая работа по восстановлению заняла пять лет. В январе 2019 года театр был восстановлен.

Мэр также добавил, что еще одной визитной карточкой стал детский зоопарк, где юные посетители смогут не только посмотреть на животных, но и погладить их. Собянин напомнил, что предыдущий большой ремонт в детском зоопарке проводился в 1998 году. С тех пор в нем многое устарело, да и стандарты содержания животных стали совсем другими. В ходе реконструкции 2017-2019 года для животных были созданы обогреваемые вольеры.

"За последние годы было построено почти 400 новых объектов торговли, общепита и услуг - от небольших магазинчиков у дома до крупнейшего в Восточной Европе ТЦ "Авиапарк". Тем не менее и в этой сфере не обходится без эксклюзивных проектов. Создание гастрономического квартала "Депо" на Лесной улице стало прекрасным примером наполнения новым содержанием памятника индустриальной архитектуры Москвы - Миусского трамвайного парка", - отметил Собянин.

Он также напомнил, что в новом квартале "Зиларт" в будущем году примет первых учеников самая большая школа России - на 2,5 тыс. мест. В 2019 году также закончили строительство первой очереди уникального медицинского комплекса в Коммунарке.