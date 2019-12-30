Собянин осмотрел новый дом по программе реновации в Бабушкинском районе

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел в понедельник новый дом в Бабушкинском районе столицы, построенный по программе реновации, и поздравил новоселов с наступающим Новым годом.

"В эти дни 12,8 тыс. москвичей готовятся встретить праздник в новых квартирах, в которые они переехали по программе реновации, еще 7 тыс. человек оформляют документы и переедут в ближайшие месяц-два. Я от всей души поздравляю их с Новым годом и желаю, чтобы в новой квартире они были счастливы. Программа реновации набирает ход, постепенно охватывает новые районы, и с каждым годом число новоселов будет расти. Здесь, в Бабушкинском районе, заселяются уже четыре новых дома, в планах - строительство еще четырех домов", - сказал Собянин в ходе общения с жильцами нового дома на улице Коминтерна.

По словам мэра, в новый дом № 12 по улице Коминтерна уже переехала семья Лукьяновых: Ирина, Павел и их 16-летняя дочь Екатерина. 30 декабря у Ирины день рождения. До переезда Лукьяновы проживали в квартире площадью 43,8 к. м со смежными комнатами, совмещенным санузлом и маленькой кухней. Площадь новой двухкомнатной квартиры составляет 61,1 кв. м.

Как отметили в пресс-службе столичной мэрии, в программу реновации в Бабушкинском районе включены 93 пятиэтажных дома. В новые квартиры должны переехать более 15 тыс. жителей района. Для строительства подобраны восемь стартовых площадок общей площадью более 99 тыс. кв. м.