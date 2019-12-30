ВДНХ организует квест по истории отечественной космонавтики для детей

МОСКВА, 30 декабря /ТАСС/. Экскурсии в формате квеста для юных жителей и гостей столицы начнутся 3 января в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ. Новая программа для детей будет работать на постоянной основе, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе ВДНХ.

"Для самых юных посетителей павильона №34 "Космос" на постоянной основе будет запущен квест "В поисках Отважной Кусачки", который позволит детям пяти-семи лет познакомиться с историей отечественной космонавтики в увлекательной игровой форме. Новый формат экскурсий мы запустим 3 января", - сказали в пресс-службе.

В ходе экскурсии ребятам необходимо будет отправиться в космическое путешествие, став единым экипажем, чтобы разыскать главную героиню квеста - Отважную Кусачку, собаку-рекордсмена по полетам в космос. На пути к цели дети узнают о полетах живых организмов в космос, подвиге Юрия Гагарина, космических кораблях, а также изучат планеты Солнечной системы. Чтобы добраться до Отважной Кусачки, им предстоит пройти разнообразные испытания: разгадать загадку от Лайки - первой собаки, побывавшей на орбите, собрать космический пазл, найти колесо лунохода и даже разобраться с "космическим мусором".

"В праздничные дни экскурсия-квест будет проводиться с 3 по 8 января, по сеансам. Первый сеанс начнется в 13:00 мск 3 января. Не в праздничные дни экскурсии будут проходить по предварительным заявкам", - добавили в пресс-службе.