{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ВДНХ организует квест по истории отечественной космонавтики для детей

С 3 по 8 января экскурсия-квест будет проходить по сеансам, а не в праздничные дни - по предварительным заявкам

МОСКВА, 30 декабря /ТАСС/. Экскурсии в формате квеста для юных жителей и гостей столицы начнутся 3 января в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ. Новая программа для детей будет работать на постоянной основе, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе ВДНХ.

"Для самых юных посетителей павильона №34 "Космос" на постоянной основе будет запущен квест "В поисках Отважной Кусачки", который позволит детям пяти-семи лет познакомиться с историей отечественной космонавтики в увлекательной игровой форме. Новый формат экскурсий мы запустим 3 января", - сказали в пресс-службе.

В ходе экскурсии ребятам необходимо будет отправиться в космическое путешествие, став единым экипажем, чтобы разыскать главную героиню квеста - Отважную Кусачку, собаку-рекордсмена по полетам в космос. На пути к цели дети узнают о полетах живых организмов в космос, подвиге Юрия Гагарина, космических кораблях, а также изучат планеты Солнечной системы. Чтобы добраться до Отважной Кусачки, им предстоит пройти разнообразные испытания: разгадать загадку от Лайки - первой собаки, побывавшей на орбите, собрать космический пазл, найти колесо лунохода и даже разобраться с "космическим мусором".

"В праздничные дни экскурсия-квест будет проводиться с 3 по 8 января, по сеансам. Первый сеанс начнется в 13:00 мск 3 января. Не в праздничные дни экскурсии будут проходить по предварительным заявкам", - добавили в пресс-службе.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пробки на дорогах в Москве достигли восьми баллов
Движение затруднено по Садовому и Третьему транспортному кольцам, Кремлевской, Москворецкой, Овчинниковской, Садовнической, Котельнической и Софийской набережным, Большому Москворецкому мосту, а также Большому Каменному и Крымскому
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС