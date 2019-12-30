Московский Роспотребнадзор предупредил об опасности покупки готовых блюд перед Новым годом

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Пищевое отравление в праздничные дни чаще всего вызывают готовые блюда, а также плохо промытые фрукты и овощи. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

"Очень важно помнить о том, что новогодние яства должны быть не только вкусными, но и полезными, и безопасными. К сожалению, количество пищевых отравлений значительно увеличивается в сезон праздников, в том числе и новогодних. Пищевое отравление в праздничные дни чаще всего вызывают готовые блюда, - всевозможные многокомпонентные салаты (в первую очередь, заправленные майонезом и сметаной), кондитерские изделия с кремом, блюда из рубленого мяса, студень. Причиной отравления могут стать и плохо промытые ягоды, фрукты, свежие овощи, так как на их поверхности могут оставаться возбудители кишечных инфекций", - говорится в сообщении.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, чтобы предохранить себя и окружающих от пищевых отравлений необходимо придерживаться следующих рекомендаций: при выборе продуктов внимательно проверять сроки годности; не приобретать товары с признаками порчи, отказаться от приобретения продуктов с затертыми, не читаемыми маркировками, а также без информации на русском языке; при приготовлении блюд нужно использовать отдельные ножи, разделочные доски и посуду для сырых продуктов и готовых продуктов, которые не будут подвергаться температурной обработке, для разделки мяса птицы желательно иметь отдельную доску и нож.

"Тщательно мойте руки; обязательно мойте инвентарь и посуду после использования, особенно если они контактировали с мясом, птицей или сырыми овощами; не заправляйте заранее салаты; салаты, винегреты и нарезанные компоненты в не заправленном виде хранят при температуре 4±2°С не более шести часов. Готовые блюда храните в холодильнике; соблюдайте сроки хранения блюд, а также сроки годности продуктов, рекомендованные производителями, не употребляйте блюда с признаками порчи", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в Роспотребнадзоре напомнили, что рыба варится порционными кусками не менее 20 минут с момента закипания, ракообразные и моллюски - в течение 15 минут; рыбные котлеты жарятся порционными кусками в жире 15 минут, крупные куски рыбы весом до 100 г жарятся в распластанном виде не менее 20 минут, мелкая рыба жарится целиком в течение 15-20 минут; готовность изделий из мяса и птицы определяется выделением бесцветного сока в месте прокола и серым цветом на разрезе продукта.

"Для обеззараживания овощей, фруктов, столовой зелени от яиц гельминтов применяется предварительное замачивание растительной продукции в воде на 15 минут, а затем тщательное промывание в дуршлаге под струей проточной воды в течение 5-10 мин. Лук, петрушка и салат предварительно очищается от почвы, затем разбираются по отдельным листочкам, стеблям или перьям. Не стоит пренебрегать промыванием фруктов и плодов, которые вы потом будете очищать: мандарины, лимоны, грейпфруты, бананы, гранаты, арбузы и дыни нужно мыть теплой водой при помощи щеточки и с применением хозяйственного мыла. Виноград надо промывать под проточной водой, предварительно разделив его на гроздья", - отмечается в сообщении.

Также в ведомстве напомнили общее правило для мытья всех овощей, фруктов, ягод и зелени: чем быстрее будет происходить процесс мытья, тем больше витаминов в них сохранится.