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В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве ожидается снег

По словам и. о. директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда, снегопад будет в середине января
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© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Вторая половина января в Москве, по предварительным расчетам, будет снежной, однако снег ожидается не раньше середины месяца. Об этом сообщил на пресс-конференции в понедельник и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"По предварительным расчетам, в середине января снег будет. А более детально, когда же будет первый снегопад, кстати, хочу сказать, что первый снегопад всегда бывает неожиданно, мы предупредим о нем за два-три дня до наступления", - сказал он на пресс-конференции.

Вильфанд отметил, что на снегопад раньше середины месяца рассчитывать пока что не стоит.

"Новогодняя ночь - это настолько прекрасное событие: мы все привыкли с детства к тому, что это волшебство, таинство. Меня немного удивляет, что такое внимание - какая разница, какой будет погода?" - сказал метеоролог.

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Россия
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