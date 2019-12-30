{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пробки на дорогах в Москве достигли восьми баллов

Движение затруднено по Садовому и Третьему транспортному кольцам, Кремлевской, Москворецкой, Овчинниковской, Садовнической, Котельнической и Софийской набережным, Большому Москворецкому мосту, а также Большому Каменному и Крымскому

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Заторы на дорогах Москвы в понедельник днем достигли восьми баллов из максимальных 10, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки" на 14:05 мск.

Движение затруднено, в частности, по Садовому и Третьему транспортному кольцам, Кремлевской, Москворецкой, Овчинниковской, Садовнической, Котельнической и Софийской набережным, Большому Москворецкому мосту, а также Большому Каменному и Крымскому. Кроме того, движение затруднено в центре города на Неглинной, Тверской и Мясницким улицам, на Новом Арбате, улицам Петровка и Знаменка.

На МКАД движение местами затруднено на северо-западе и северо-востоке. На вылетных магистралях движение почти не затруднено.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве ожидается снег
По словам и. о. директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда, снегопад будет в середине января
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС