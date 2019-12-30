Пробки на дорогах в Москве достигли восьми баллов

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Заторы на дорогах Москвы в понедельник днем достигли восьми баллов из максимальных 10, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки" на 14:05 мск.

Движение затруднено, в частности, по Садовому и Третьему транспортному кольцам, Кремлевской, Москворецкой, Овчинниковской, Садовнической, Котельнической и Софийской набережным, Большому Москворецкому мосту, а также Большому Каменному и Крымскому. Кроме того, движение затруднено в центре города на Неглинной, Тверской и Мясницким улицам, на Новом Арбате, улицам Петровка и Знаменка.

На МКАД движение местами затруднено на северо-западе и северо-востоке. На вылетных магистралях движение почти не затруднено.