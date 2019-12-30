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Несколько улиц в центре Москвы перекроют 3 января из-за крестного хода

Перекрытия будут действовать на улице Петровка, Крапивенском переулке и Петровском бульваре

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Ряд улиц в центре Москвы перекроют 3 января из-за крестного хода - движения машин не будет по Петровскому бульвару, улице Петровка и Крапивенскому переулку. Об этом сообщается в Twitter "Московский транспорт".

"Третьего января в ЦАО будет действовать ряд перекрытий в связи с проведением крестного хода", - говорится в сообщении.

Уточняется, что перекрытия будут действовать на улице Петровка, Крапивенском переулке и Петровском бульваре 3 января с 10:50 до 11:10. Движение для автомобилистов будет полностью перекрыто.

На сайте Московской городской епархии сообщается, что 3 января в день памяти святителя Петра, митрополита Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца, в Высоко-Петровском монастыре в Москве будет совершена литургия. Участвуют игумены монастырей и духовенство столицы. Затем состоится крестный ход со святыней Высоко-Петровского монастыря - иконой святителя Петра с частицей святых мощей.

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Россия
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