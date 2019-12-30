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Движение трамваев в районе ДТП на севере Москвы закрыли в обе стороны

Сотрудники ГИБДД осуществляют регулировочно-распорядительные действия на месте аварии

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Движение трамваев на севере Москвы, где ранее в понедельник произошло ДТП с участием трамвая и грузовика, полностью закрыто в обе стороны. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции.

"В настоящее время на данном участке полностью ограничено движение трамваев в обе стороны. На месте происшествия сотрудники ГИБДД обеспечивают проезд транспорта и осуществляют регулировочно-распорядительные действия", - сказали в управлении.

Вечером в понедельник произошла авария на Соболевском проезде. По предварительны данным, трамвай столкнулся с грузовым автомобилем, а затем врезался в мачту освещения. Всего в результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Четверо из пострадавших госпитализированы.

Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.

Теги
Россия
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В Москве трамвай столкнулся с грузовым автомобилем
В результате происшествия пострадали шесть человек
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