Москва отметит Новый год в "космическом стиле"

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Москвичи и гости столицы смогут отметить Новый год в "космическом стиле". Украшение центральных улиц, где всю ночь с 31 декабря на 1 января будут работать площадки фестиваля "Путешествие в Рождество", посвящено этой теме.

"В этом году москвичи и туристы вновь смогут отметить Новый год на пешеходной Тверской и близлежащих улицах. Праздник продлится шесть дней, с 31 декабря по 5 января. Гостей ждут концерты звездных исполнителей, спектакли российских и европейских театров, спортивные шоу, творческие мастер-классы, интеллектуальные игры, необычные арт-объекты и даже "космическое" меню", - сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских мероприятий "Московские сезоны".

Большую праздничную программу для горожан подготовили и на других площадках. Так, на Новом Арбате гостей ждет выступление бит-квартета "Стиляги из Москвы", который исполнит хиты советской эпохи и другие популярные мелодии. Сразу после боя курантов зазвучит песня Нappy New Year и другие каверы песен группы ABBA.

Транспорт в праздники

Как отмечают специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД), автомобилистам в этот день стоит заранее продумать маршрут из-за временных ограничений.

"С 23:30 31 декабря до 00:30 1 января будут полностью перекрыты улица Варварка, Большой Москворецкий мост, Москворецкая улица, площадь Васильевский Спуск, участок Москворецкой набережной вдоль парка "Зарядье", Раушская, Кремлевская и Софийская набережные", - сообщили в пресс-службе комитета по туризму Москвы.

Как ранее сообщил ТАСС, с 1 по 8 января парковка на столичных улицах будет бесплатной. Оставить автомобиль без оплаты можно будет в том числе и на улицах, на которых действует тариф в 380 рублей в час.

Кроме того, в этом году в праздники изменится режим работы общественного транспорта. Так, метро и Московское центральное кольцо будут работать всю новогоднюю ночь. Во время каникул горожане и туристы смогут воспользоваться 175 маршрутами наземного транспорта. С 20:00 31 декабря до 06:00 1 января проезд на общественном транспорте будет бесплатным.

Также работа общественного транспорта изменится и в Рождественскую ночь. Метро и МЦК будут работать до 02:00, а наземный транспорт - до 03:00. Поезда Московских центральных диаметров и пригородные электрички в новогоднюю и рождественскую ночи будут ходить до 02:00.