Синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег в Москве 31 декабря

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Облачная погода, гололедица и небольшие осадки ожидаются 31 декабря в Московском регионе, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве будет от нуля до 2 градусов тепла, ночью температура опустится до минус двух градусов.

В Подмосковье днем ожидается от минус 2 до 3 градусов тепла, ночью - от минус 5 до нуля. "Небольшие осадки на юге области местами умеренные (дождь, мокрый снег)", - говорится в сообщении.

Днем порывы юго-западного ветра могут достигать 12-17 м/ с, ночью скорость западного и северо-западного ветра не превысит 10 м/с. До 21:00 мск в Москве и Подмосковье будет действовать желтый уровень опасности из-за порывистого ветра.

Атмосферное давление в регионе составит 731 мм ртутного столба.