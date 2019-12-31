Сокольническую площадь закроют для транспорта в 2020 году из-за строительства метро

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Сокольническая площадь в Москве будет закрыта для транспорта в течение следующего года из-за строительства Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом во вторник сообщается на сайте мэра Москвы.

"В Сокольниках в связи со строительством метро на весь год перекроют Сокольническую площадь и одну полосу на участке Русаковской улицы", - говорится в сообщении.

Точный срок действия ограничений не называется.

Кроме того, из-за ремонтных и строительных работ незначительные ограничения движения в следующем году введут на различных участках в Центральном, Восточном, Северо-Восточном, Северном, Северо-Западном, Западном и Южном административных округах, а также на территории Новой Москвы.

Строительство участка (БКЛ) от станции "Савеловская" до станции "Авиамоторная" было начато в 2015 году. Общая длина участка составляет 12,8 км с 5 станциями: "Лефортово", "Электрозаводская" (проектное название "Рубцовская"), "Сокольники" ("Стромынка"), "Рижская" ("Ржевская") и "Марьина Роща" ("Шереметьевская").