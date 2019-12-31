{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сокольническую площадь закроют для транспорта в 2020 году из-за строительства метро

Также перекроют одну полосу на участке Русаковской улицы

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Сокольническая площадь в Москве будет закрыта для транспорта в течение следующего года из-за строительства Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом во вторник сообщается на сайте мэра Москвы.

"В Сокольниках в связи со строительством метро на весь год перекроют Сокольническую площадь и одну полосу на участке Русаковской улицы", - говорится в сообщении.

Точный срок действия ограничений не называется.

Кроме того, из-за ремонтных и строительных работ незначительные ограничения движения в следующем году введут на различных участках в Центральном, Восточном, Северо-Восточном, Северном, Северо-Западном, Западном и Южном административных округах, а также на территории Новой Москвы.

Строительство участка (БКЛ) от станции "Савеловская" до станции "Авиамоторная" было начато в 2015 году. Общая длина участка составляет 12,8 км с 5 станциями: "Лефортово", "Электрозаводская" (проектное название "Рубцовская"), "Сокольники" ("Стромынка"), "Рижская" ("Ржевская") и "Марьина Роща" ("Шереметьевская").

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Новый год и Рождество - 2020
Более 40 тыс. человек обеспечат правопорядок в новогодние праздники в Москве
Дополнительные наряды полицейских и росгвардейцев задействуют в метрополитене, на станциях МЦК и МЦД
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС