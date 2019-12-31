Московский экспортный центр организует 13 поездок в страны Европы и Азии в 2020 году

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Предприниматели в 2020 году отправятся в 13 зарубежных поездок, которые организует и оплатит Московский экспортный центр. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте мэра Москвы.

"Тринадцать деловых поездок за рубеж для представителей столичных компаний планирует организовать в 2020 году Московский экспортный центр (МЭЦ). Московские бизнесмены смогут посетить страны Европы, Азии, Африки, Африки и Ближнего Востока", - говорится в сообщении.

Московский экспортный центр оплатит подготовку поездки, переезды во время деловой программы, услуги переводчиков и сопутствующие расходы. В первом квартале 2020 года столичные предприниматели поедут с многоотраслевой бизнес-миссией в Турцию. Кроме того, на эти месяцы для представителей медицинских компаний запланирована поездка во Вьетнам. На второй квартал намечены поездки в Израиль, Иран, Японию, Францию, Сьерра-Леоне и Сенегал.

В третьем квартале МЭЦ планирует организовать поездки в Азербайджан и Индонезию, Саудовскую Аравию и в Германию. В четвертом квартале состоятся бизнес-миссии в Бахрейн и Марокко.

"Московский экспортный центр начал организовывать бизнес-миссии в 2019 году, но они уже успели доказать свою эффективность. Для компаний индустрии кино и анимации были успешно проведены бизнес-миссии в Анси и Торонто, медицинские компании посетили с деловой поездкой Ханой. Кроме того, эффективно прошла многоотраслевая бизнес-миссия в Дели. В целом в этих четырех мероприятиях было проведено более 400 деловых встреч, и всегда мы видели большой интерес к продукции компаний Москвы. Именно поэтому в 2020 году мы решили уделить особое внимание данной мере поддержки и считаем ее весьма перспективной в плане выхода столичных компаний на зарубежные рынки", - приводятся в сообщении слова генерального директора Московского экспортного центра Кирилла Ильичева.

Московский экспортный центр создан в 2017 году. Организация является подведомственной организацией департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы. Он помогает выстраивать каналы сбыта, а также финансирует до 100% затрат компаний на участие в зарубежных выставках под единым брендом Made in Moscow. Главная задача МЭЦ