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Новый год и Рождество - 2020

В уходящем году в Московском зоопарке родилось более тысячи детенышей

В праздничные дни зоосад, чья коллекция теперь насчитывает более 12 тыс. животных, будет работать ежедневно

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Экскурсии и лекции пройдут для посетителей Московского зоопарка в период новогодних праздников, когда зоосад будет работать ежедневно. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"В праздничные дни Московский зоопарк будет работать ежедневно. Накануне Нового года, 31 декабря, побывать в гостях у больших панд, азиатских слонов, дагестанских туров, полярных медведей и других животных можно с 09:00 до 15:00. В этот день зоосад закроется на час раньше. А с 1 по 8 января он будет открыт ежедневно с 09:00 до 17:00. Приобрести билет в кассе и пройти на территорию парка посетители смогут до 16:00. До 8 января для гостей пройдут экскурсии и лекции, посвященные зимней жизни его обитателей", - говорится в сообщении.

За этот год в Московском зоопарке родилось более одной тысячи детенышей. Среди них кафрские рогатые вороны, сероспинные трубачи, пингвины Гумбольдта, дикдики Кирка, восточноевропейские рыси, дагестанские туры, крокодиловые тритоны и другие животные. Малыши появились также у суматранских орангутанов, голубых баранов, мексиканских ядозубов, морских котиков и львинохвостых макак.

Также столичный зоосад получил редких животных из других российских и зарубежных зоопарков. Главным событием уходящего года для зоопарка стал приезд двух панд из Китая. Жуи и Диндин прибыли в Москву в рамках программы по сохранению, защите и исследованию больших панд. Они будут содержаться здесь в течение 15 лет. Большая панда занесена в Международную Красную книгу в категории "уязвимый вид". Встречаются большие панды в некоторых провинциях Китая, в частности в Шэньси, Ганьсу и Сычуань.

"Уходящий год выдался для нас плодотворным. Показатель рождаемости превысил прежний (в 2018 году на свет появилось около 800 малышей). Этого удалось добиться благодаря квалифицированному уходу за животными и использованию передовых методик в работе с разными видами. Каждый из обитателей зоопарка получает сбалансированное питание, своевременное лечение, а также физические и умственные нагрузки. Теперь коллекция насчитывает более 12 тыс. животных. Более 1,2 тыс. из них относятся к видам, которые занесены или в Международную Красную книгу, или Красную книгу России", - приводятся в сообщении слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

Отдельную коллекцию домашних животных создали к открытию детского зоопарка, который расположился на территории зоосада. В ней представлено множество редких и необычных пород, в том числе мамонтовые ослы (или ослы пуату), овцы породы бордер-лейстер с кроличьими ушами, валлийские овцы, корова породы хайленд, четырехрогая коза и другие.

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Новый год и Рождество - 2020
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