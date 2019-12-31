Около 300 театральных постановок покажут во время новогодних гуляний в центре Москвы

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Около 300 спектаклей состоятся на Тверской улице, которые покажут 25 российских и европейских театров в новогодние праздники, сообщила во вторник заммэра столицы, председатель московского оргкомитета по проведению Года театра Наталья Сергунина.

"Московская программа Года театра завершится большим праздником с участием 25 театральных коллективов из России, Великобритании, Германии и Италии. Во время новогодних гуляний на Тверской улице они покажут порядка 300 интерактивных и классических постановок", - сказала Сергунина.

Как уточнили в оргкомитете, частью праздника станут выступления уличных театров, это специальный проект национальной театральной премии и фестиваля "Золотая Маска". 31 декабря уличные спектакли начнутся в 17:00 и продлятся до полуночи. 1 января попасть в театральный калейдоскоп можно будет с 14:00 до 21:00 мск. Со 2 по 4 января представления стартуют в 13:00 и будут идти до 21:00, 5 января - с 15:00 до 18:30. Выступления будут начинаться каждые 30 минут, сменяя друг друга.

Многие постановки посвятили главной теме новогоднего праздника на центральных городских площадках - космосу. Для москвичей и гостей столицы выступят артисты творческого объединения "Дримтим" из Москвы, уличного театра "АспектР" из Санкт-Петербурга, театра "Паранорма" из Краснодара, московского театра "Яркие люди", театральной лаборатории Яны Туминой из Санкт-Петербурга, московского театра клоунады "Высокие братья & Tall Brothers".

Также состоятся выступления театра The Show Globe и уличного театра Creature Encounter из Великобритании; театров Steltzen art и Steltzen Art из Германии; итальянского театра Cardinali Group; продюсерского центра народного артиста России Андриса Лиепы; артистов труппы "Рупор" и столичного театра на Малой Бронной.