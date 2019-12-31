{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новый год и Рождество - 2020

Сотрудники МЧС Москвы поздравили пассажиров поезда "Иволга" МЦД-2 музыкальным подарком

В завершении мероприятия пассажирам вручили памятный сувенир

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Сотрудники столичного МЧС провели необычную акцию, в рамках которой поздравили с Новым годом всех пассажиров вагона современного поезда "Иволга", курсирующего по маршруту Нахабино - Подольск по Московскому центральному диаметру (МЦД-2), музыкальным подарком и рассказали о правилах пожарной безопасности. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"31 декабря от станции Курская МЦД-2 отправился поезд с необычными пассажирами. В вагоне разместился оркестр Пожарно-спасательного гарнизона Москвы, пожарный Дед Мороз и сотрудники столичного МЧС. В пути следования Дед Мороз поздравил всех с наступающими праздниками и рассказал о правилах пожарной безопасности", - сказали в главке.

Кроме того, как отметили в пресс-службе, музыканты оркестра МЧС Москвы сыграли для пассажиров попурри из популярных новогодних мелодий, что создало непередаваемую атмосферу праздника и отличного настроения. В завершении мероприятия каждый пассажир получил памятный сувенир, а также отличное настроение и важные знания по пожарной безопасности.

Теги
РоссияНовый год и Рождество - 2020
Реклама на ТАСС
Собянин прогулялся по Тверской и поздравил москвичей с Новым годом
Мэр города во время прогулки фотографировался с гостями праздника
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС