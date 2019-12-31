Сотрудники МЧС Москвы поздравили пассажиров поезда "Иволга" МЦД-2 музыкальным подарком

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Сотрудники столичного МЧС провели необычную акцию, в рамках которой поздравили с Новым годом всех пассажиров вагона современного поезда "Иволга", курсирующего по маршруту Нахабино - Подольск по Московскому центральному диаметру (МЦД-2), музыкальным подарком и рассказали о правилах пожарной безопасности. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"31 декабря от станции Курская МЦД-2 отправился поезд с необычными пассажирами. В вагоне разместился оркестр Пожарно-спасательного гарнизона Москвы, пожарный Дед Мороз и сотрудники столичного МЧС. В пути следования Дед Мороз поздравил всех с наступающими праздниками и рассказал о правилах пожарной безопасности", - сказали в главке.

Кроме того, как отметили в пресс-службе, музыканты оркестра МЧС Москвы сыграли для пассажиров попурри из популярных новогодних мелодий, что создало непередаваемую атмосферу праздника и отличного настроения. В завершении мероприятия каждый пассажир получил памятный сувенир, а также отличное настроение и важные знания по пожарной безопасности.