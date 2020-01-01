Эстафета новогодних подарков начнется в павильоне МЦД на площади Киевского вокзала

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Эстафета новогодних подарков стартует в павильоне Московских центральных диаметров (МЦД) 2 января. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"В демонстрационном павильоне Московских центральных диаметров, расположенном на площади Киевского вокзала, 2 января стартует новогодняя акция "Эстафета подарков". Присоединиться к ней может каждый желающий. Для этого достаточно прийти и оставить подарок для случайного участника эстафеты", - говорится в сообщении.

Как уточнили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, первый подарок был подготовлен от павильона МЦД - это переносной аккумулятор для гаджетов в виде поезда "Иволга". Человек, который его заберет, должен оставить что-то взамен для следующего участника".

"Акция продлится до 8 января. В течение праздничной недели в демонстрационном павильоне Московских центральных диаметров будут проходить экскурсии и другие мероприятия. Подробную информацию можно найти на страницах МЦД в социальных сетях Facebook, Instagram, Twitter и "ВКонтакте", - сообщается на сайте.

За 2019 год в павильоне МЦД провели более 700 экскурсий и других мероприятий. Среди них - Тотальный диктант, акция "День здоровья", выставка Дарвиновского музея, а также акция "День карьеры", собравшая представителей транспортной отрасли столицы. В минувшем году демонстрационный павильон посетили более 175 тыс. человек.