Столичные парковки будут бесплатными 70 дней в 2020 году

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Парковки Москвы в 2020 году будут бесплатными 70 дней. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Бесплатно оставить автомобиль на любой улице можно будет в 21 праздничный день. Это новогодние каникулы с 1 по 8 января, 23 и 24 февраля (День защитника Отечества), 8 и 9 марта (Международный женский день), а также 1, 2, 4, 5, 9 и 11 мая. Кроме того, в 2020 году праздничными днями будут 12 и 13 июня (День России) и 4 ноября (День народного единства)", - говорится в сообщении. Бесплатно оставить машину на любой улице города можно будет и по воскресеньям, но только на парковках, где нет дневного тарифа в размере 380 рублей в час.

Отмечается, что плоскостные парковки со шлагбаумами продолжат работать по действующим тарифам.