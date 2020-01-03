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Победитель розыгрыша 1 млрд рублей в новогодней лотерее до сих пор не забрал выигрыш

Выигрыш стал рекордным за всю историю российских государственных лотерей

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Человек, выигравший 1 млрд рублей в новогоднем розыгрыше тиража лотереи "Русское лото", до сих пор не забрал свой выигрыш. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба  распространителя государственных лотерей "Столото".

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"Победитель до сих пор не вышел на связь, однако в "Столото" надеются, что информация о месте покупки ускорит объявление миллиардера. Лотерейный киоск, где продали билет на миллиард, находится в торговом центре в селе Юдино Одинцовского района Московской области. В "Столото" просят всех, кто в пятницу 13-го декабря приобретал лотерейные билеты в селе Юдино внимательно сверить свои билеты с результатами тиража. В компании ждут, когда обладатель лотерейного миллиарда приедет в лотерейный центр "Столото" для оформления выигрыша", - говорится в пресс-релизе компании.

В "Столото" отметили, что выигрыш стал рекордным за всю историю российских государственных лотерей. В розыгрыше приняли участие 53 614 853 билета. Выигрышный билет "Русского лото" номер 131626314944 был приобретен в пятницу 13 декабря за семь минут до закрытия точки продаж лотерей, расположенной в торговом центре в селе Юдино Одинцовского района Московской области. Население села, по информации компании, составляет 1300 человек.

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