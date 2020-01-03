Москва откроет собственный полигон для тестирования беспилотных авто

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Транспортный комплекс Москвы планирует запустить в Новой Москве собственный полигон для тестирования беспилотного транспорта в 2020 году, сообщил в пятницу ТАСС заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"В 2020 году транспортный комплекс Москвы планирует запустить собственный полигон для тестирования беспилотников. Мы считаем, что будущее за "умным" транспортом, поэтому поддерживаем развитие подобных технологий", - сказал он.

Площадку организуют в Новой Москве. На площади 2 га полностью воспроизведут городскую среду: здесь появится имитация различных видов дорог, кругового движения, дорожных знаков и разметки, пешеходных переходов и светофоров.

Ликсутов отметил, что тестировать площадку смогут любые команды по предварительной записи. Городской институт Мостранспроект разработает и предоставит участникам высокоточную карту - цифровой двойник полигона.

Сейчас эксперимент по тестированию беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования проходит в Москве и Татарстане. Ранее "Автонет" предложил расширить зону его действия, добавив Санкт-Петербург, Московскую, Владимирскую, Нижегородскую, Ленинградскую и Самарскую области, а также Чувашскую Республику и Краснодарский край.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в конце ноября прошлого года заявил о необходимости разработать правила для работы беспилотного транспорта в городах РФ.

Об эксперименте

В конце ноября 2018 г. Медведев подписал постановление о проведении с 1 декабря эксперимента по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в ряде мест Москвы и Татарстана. Вице-премьер РФ Максим Акимов пояснял, что на дороги Москвы и Татарстана выйдут 100 высокоавтоматизированных автомобилей. Эксперимент рассчитан на три года. Сроки начала использования беспилотного транспорта будут определены по итогам экспериментального запуска, то есть после марта 2022 года.