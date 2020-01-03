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Синоптики прогнозируют, что новая неделя начнется с похолодания в Москве

Ожидается мороз до минус 6 градусов

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Похолодание придет в столицу в понедельник, 6 января, сообщил в пятницу ТАСС и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Понижение температуры прогнозируется в понедельник, 6 числа. Минимальные значения уже вполне зимние: легкий морозец, минус 4 - минус 6, и днем тоже отрицательные температуры - минус 2 - минус 4", - сказал он.

По словам Вильфанда, до этого момента погода будет в столице преимущественно теплой. Днем в субботу прогнозируется от одного градуса мороза до одного градуса тепла, в воскресенье - от нуля до двух градусов тепла.

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Россия
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