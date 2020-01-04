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Облачная погода, снег и до 1 градуса тепла ожидаются в Москве 4 января

Атмосферное давление составит 736 мм ртутного столба

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Облачная погода, местами снег и гололедица ожидаются в Москве и Подмосковье в субботу, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем и ночью в столице температура будет колебаться от минус 1 до плюс 1 градуса. Местами ожидается небольшой снег, в том числе мокрый.

Атмосферное давление составит 736 мм ртутного столба. Ветер юго-западный, 6-11 м/с.

В Подмосковье столбики термометров днем покажут от минус 3 до плюс 2 градусов. В ночные часы температура не изменится.

Из-за снега и гололедицы в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности.

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