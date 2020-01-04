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Новый год и Рождество - 2020

Список из восьми новогодних архитектурных памятников появился на портале "Узнай Москву"

Среди них - дача Лямина в Сокольниках, завод шампанских вин "Кристалл", Немецкий рынок, дом-музей Маяковского и другие

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Портал "Узнай Москву" подготовил список из восьми новогодних архитектурных памятников, среди которых Немецкий рынок, Дом-музей Маяковского, ресторан "Яръ", сообщается в субботу на портале мэра и правительства Москвы.

"На портале "Узнай Москву" появился список памятников архитектуры, связанных с празднованием Нового года. Среди них - дача Лямина в Сокольниках, 6-й Лучевой переулок, дом 21, завод шампанских вин "Кристалл" (бывший Казенный винный склад), Немецкий рынок, дом-музей Маяковского, Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, Шуховская башня, смотровая площадка МГУ имени М. В. Ломоносова и ресторан "Яръ", Ленинградский проспект, дом 32/2", - говорится в сообщении.

На портале приводятся слова главы департамента культурного наследия Алексея Емельянова о том, что чаще всего архитектурные памятники привлекают внимание жителей уникальностью и красотой.

"Узнай Москву" - совместный проект департаментов образования и науки, культурного наследия и информационных технологий. Там можно найти описания около 2 тыс. сооружений, 635 памятников, 322 музеев, 194 территорий, сведения о 102 тематических прогулочных маршрутах. В приложениях App Store и Google Play также можно скачать "Узнай Москву" для смартфонов.

Теги
РоссияНовый год и Рождество - 2020
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