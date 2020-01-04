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МЧС предупредило о снеге и усилении ветра в Москве из-за холодного фронта

Местами прогнозируют гололед

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о снеге и усилении ветра в ближайшие часы в столице из-за прохождения холодного фронта.

"С 14:00 и до конца дня в связи с прохождением холодного фронта в Москве ожидается снег, местами гололед, усиление ветра до 15 м/с", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Ранее аналогичное предупреждение распространило Главное управление МЧС по Московской области.

Спасатели советуют соблюдать на дорогах скоростной режим и дистанцию, избегать внезапных маневров. Пешеходам рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

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