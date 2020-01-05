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Популярность каршеринга в Москве в 2019 году выросла в два раза по сравнению с годом ранее

Каждый день автомобилями сервиса краткосрочной аренды пользуются более 150 тыс. человек, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Количество поездок на арендованных автомобилях в Москве в 2019 году выросло более чем в два раза - до 47 млн. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Департамента транспорта Москвы.

"В 2019 году количество поездок на каршеринге выросло в 2 раза по сравнению с прошлым [2018] годом - совершенно 47 млн поездок. Автомобили краткосрочной аренды в Москве проехали 580 млн км. Это больше, чем от Земли до Солнца и обратно", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что ежедневно каршеринг экономит более 1,3 кв. км городского парковочного пространства, что сопоставимо с площадью столичного Парка Горького, кроме того, каждый день автомобилями сервиса краткосрочной аренды пользуются более 150 тыс. человек - это два полных стадиона Лужники.

Проект краткосрочной аренды автомобилей был запущен при поддержке правительства Москвы в сентябре 2015 года.

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