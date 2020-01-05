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Спасатели вытащили из воды пьяного мужчину, упавшего в Москву-реку

Он пробыл в воде не более 6 минут

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Пьяный мужчина упал в Москву-реку на Фрунзенской набережной, но оперативно прибывшие спасатели вытащили его из воды. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

"5 января в 17:44 поступила информация о падении человека в воду в районе Фрунзенской набережной, 34. В 17:45 к месту происшествия вышла дежурная смена ПСС "Крымский мост". В 17:50 с поверхности воды на борт катера был поднят мужчина 1965 года рождения. В 17:54 пострадавший был доставлен на ПСС, где ему была оказана первая помощь", - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что происшествие случилось в 1350 м от ПСС, в 5 м от берега.

Причиной послужило пренебрежение правилам поведения на водных объектах.

В пресс-службе ГОЧСиПБ добавили, что мужчина был пьян.

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