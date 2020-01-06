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Новый год и Рождество - 2020

Работу наземного транспорта в Москве продлили до 3:00 в ночь на Рождество

Пригородные электрички и поезда МЦД будут ходить до 02:00

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Ряд маршрутов автобусов и троллейбусов в Москве в Рождественскую ночь с 6 на 7 января будет обслуживать пассажиров до 3:00. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте мэра и правительства столицы.

"В Рождественскую ночь будет дольше работать наземный транспорт. Автобусы, троллейбусы, трамваи и электробусы некоторых маршрутов будут обслуживать пассажиров до 03:00. Кроме того, в прежнем режиме будут работать ночные маршруты", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что режим работы метро и Московского центрального кольца продлят до 02:00 в ночь с 6 на 7 января. Пригородные электрички и поезда Московских центральных диаметров будут ходить до 02:00 в Рождественскую ночь.

Кроме того, 6 января в период праздничных мероприятий в храме Христа Спасителя изменится несколько автобусных маршрутов. В частности, с 18:00 автобусы №255 не будут останавливаться в Соймоновском проезде возле станции метро "Кропоткинская", а для автобусов М2 и М3 не будет работать остановка "Станция метро "Кропоткинская" - Музей изобразительных искусств имени Пушкина" на Волхонке.

Теги
РоссияНовый год и Рождество - 2020
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