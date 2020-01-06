{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новый год и Рождество - 2020

В Москве более 500 сотрудников МЧС обеспечат пожарную безопасность храмов на Рождество

Как отметили в пресс-службе столичного главка, для ликвидации последствий возможных происшествий в готовности находятся порядка 1500 человек и более 400 единиц пожарно-спасательной и специальной техники

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Более 500 сотрудников МЧС России будут обеспечивать пожарную безопасность рождественских мероприятий в Москве. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"В ночь на 7 января Главным управлением МЧС России по Москве спланировано выставление противопожарных нарядов на всех задействованных в богослужениях объектах. Всего пожарную безопасность мероприятий, проводимых в рамках Рождества Христова, обеспечат более 500 сотрудников столичного главка МЧС. Во время праздничных рождественских [мероприятий] дежурство будет проходить в 482 храмах и церквях Москвы", - сказали в пресс-службе.

Перед праздничными богослужениями в 475 храмах и церквях специалисты главка провели профилактические инструктажи с настоятелями и служителями. "Всего для ликвидации последствий возможных происшествий в готовности находятся порядка 1500 человек и более 400 единиц пожарно-спасательной и специальной техники", - добавили в ГУ МЧС.

Теги
РоссияНовый год и Рождество - 2020
Реклама на ТАСС
Более 1,8 тыс. нарушений ПДД на "вафельнице" зафиксировали в Москве с 1 марта 2019 года
В настоящее время эта разметка нанесена по 103 адресам в столице
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС