В Москве более 500 сотрудников МЧС обеспечат пожарную безопасность храмов на Рождество

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Более 500 сотрудников МЧС России будут обеспечивать пожарную безопасность рождественских мероприятий в Москве. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"В ночь на 7 января Главным управлением МЧС России по Москве спланировано выставление противопожарных нарядов на всех задействованных в богослужениях объектах. Всего пожарную безопасность мероприятий, проводимых в рамках Рождества Христова, обеспечат более 500 сотрудников столичного главка МЧС. Во время праздничных рождественских [мероприятий] дежурство будет проходить в 482 храмах и церквях Москвы", - сказали в пресс-службе.

Перед праздничными богослужениями в 475 храмах и церквях специалисты главка провели профилактические инструктажи с настоятелями и служителями. "Всего для ликвидации последствий возможных происшествий в готовности находятся порядка 1500 человек и более 400 единиц пожарно-спасательной и специальной техники", - добавили в ГУ МЧС.