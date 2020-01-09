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Небольшие осадки, гололедица и до 2 градусов тепла ожидаются в Москве 9 января

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Облачная погода с небольшими осадками, местами налипание мокрого снега, гололедица и до 2 градуса тепла ожидаются в Москве в четверг, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице температура будет колебаться от 0 до плюс 2 градусов. В ночные часы преимущественно без осадков и похолодание до минус 2 градусов. Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба. Ветер юго-западный, 6-11 м/ с.

В Подмосковье местами ожидаются умеренные осадки, столбики термометров покажут от минус 2 до плюс 3 градусов. Температура ночью опустится до 4 градусов мороза.

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